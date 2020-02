Libelle Legt Uit: is het ongezond om vaak in bad te gaan?

Veel mensen kunnen erg genieten van heerlijk warm bad. Het is zelfs goed voor je gezondheid om af en toe in bad te gaan. Maar kun je ook te vaak in bad gaan?

Sommige mensen kunnen urenlang badderen in warm bad met wat schuim en een heerlijke badolie. Het is voor hen het ultieme moment om alles los te laten en even te ontspannend. Maar hoe gezond of ongezond is badderen?

Gelukshormoon

We gaan al eeuwen in bad. In de Romeinse tijd werden al badhuizen en thermen gebouwd. We gaan niet alleen in bad om onszelf schoon te maken, het is voor velen juist een manier om zichzelf te ontspannen. Ook in de Chinese oudheid ging men graag in bad. Zij deden dan ook medicijnen, bloemen en kruid in het warme water om te genezen.

Volgens psycholoog Neil Morris van de universiteit in Wolverhampton maken we in bad het gelukshormoon serotonine aan. Hij heeft hier in 2002 onderzoek naar gedaan en hieruit bleek ook dat het warme water stress kan verminderen. Niet voor niets dus dat we badderen zien als ontspanning.

Calorieën verbranden

En of dat nog niet genoeg is, blijkt ook dat door het warme water je energieverbruik toeneemt. De verhoogde lichaamstemperatuur gaat je stofwisseling sneller werken, waardoor je dus eigenlijk meer calorieën verbrandt dan wanneer je gewoon op de bank ligt. Al kunnen we het ook weer niet als een sport zien.

Droge huid

Dus als we het hebben over onze geest, dan is badderen erg goed voor je. Maar hoe zit het met het weken in warm water. Is dat wel goed voor je huid? Nee, niet echt. Het warme water verdampt op je huid en neemt daarmee ook water uit je huid mee. Bovendien zorgt een combinatie van heet water en zeep ervoor dat huidvetten oplossen en verdwijnen in het water. Dus als je last hebt van een droge huid, kun je maar beter niet te vaak badderen.

Smeren

Je hoeft echt niet gelijk afscheid te nemen van je bad, maar zorg ervoor dat je er niet in doorslaat. Maak er een bijzonder verwenmoment van en houd het op 1 keer per week. Daarnaast is het niet verstandig om héél lang in bad te blijven liggen. Hoe langer je in bad ligt, hoe meer je huid uitdroogt. Daarom kun je het beste producten op oliebasis gebruiken wanneer je in bad gaat. Vergeet jezelf nadien ook niet in te smeren met een bodylotion.

Bron: Margriet, NU.nl. Beeld: iStock