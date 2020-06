Zit je vast in een ongezonde vriendschap? Dit zijn de 6 signalen

Grote kans dat je weleens te maken hebt gehad met een vriendin bij wie je eigenlijk helemaal geen goed geval had. Met haar afspreken kost je tonnen energie en na afloop heb je niet dat blije gevoel wat je bij andere vrienden wel ervaart.

Gaat jullie vriendschap door een dipje of zit je vast in een ongezonde vriendschap? Probeer dat te achterhalen aan de hand van de volgende 6 signalen. Kijk ook kritisch naar je eigen houding. Jullie doen allebei mee aan de vriendschap en je kunt zelden de schuld compleet afschuiven op een ander.

1. Je voelt je niet goed bij haar in de buurt

Over het algemeen is het idee van een vriendschap dat het je een vrolijk en goed gevoel geeft. Natuurlijk is het heus niet altijd alleen maar leuk. Soms gaat een van jullie door een moeilijke tijd en zijn de gesprekken zwaarder. Over het algemeen moet je wel een positief gevoel aan een vriendschap overhouden.

Soms voelt je lichaam sneller dan je hoofd aan wanneer een vriendschap je meer energie kost dan oplevert. Ben je na afloop altijd moe of lichtgeraakt? Dat kan een teken aan de wand zijn.

2. Ze laat je vallen

Natuurlijk: een plagerijtje moet kunnen en kan zelfs een groot onderdeel van jullie band uitmaken. Er is echter een groot verschil tussen elkaar plagen en iemand te kakken zetten. Je voelt dat wel: grapjes die steken, onder de gordel zijn of gaan over heel persoonlijke zaken die je haar in vertrouwen vertelde. Ook ‘goedbedoeld’ commentaar op je uiterlijk (‘die andere oorbellen staan je véél mooier’) is een alarmsignaal.

3. Ze veroordeelt je

Natuurlijk mag een goede vriendin wat vinden van de keuzes die je maakt. Maar altijd paraat staan met een oordeel over hoe jij je leven leidt, is niet de basis van een gezonde vriendschap. Je hebt juist iemand nodig bij wie je je verhaal kwijt kunt zonder het gevoel te hebben dat je jezelf altijd moet rechtvaardigen tegenover haar.

4. Ze is aanhankelijk

Wanneer je niet binnen een uur reageert op een appje, krijg je al ongeduldige opmerkingen. Ze houdt de hele dag door contact en reageert buitenproportioneel teleurgesteld als je even geen tijd hebt haar te zien.

5. Er is veel drama

Het leven van je vriendin toont veel overeenkomsten met een soap. Ze maakt altijd wat mee – of dat nou onenigheid met een collega of een affaire met een getrouwde man is. Ze sleurt je mee in de achtbaan die haar leven is en je verdenkt haar ervan dat ze stiekem wel van die drama geniet.

6. Het is eenzijdig

Iedere relatie heeft z’n fases waarin de een net wat meer geeft dan de ander. Als je vriendin door een rottijd gaat, is het logisch dat gesprekken meer om haar draaien dan om jou. Kijk wel kritisch naar dat verloop. Informeert ze met oprechte interesse naar jouw leven? Voel je je onderhand meer haar therapeut dan haar vriendin?

Hoe houd je een vriendschap leuk? Irma Knol en beautyvlogger Susan delen hun 5 beste tips.

Bron: Mama mia. Beeld: iStock