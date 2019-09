Libelle Legt Uit: ben je onhandiger vlak voordat je ongesteld wordt?

Meer eetlust, gevoelige borsten: veel vrouwen merken door kleine kwaaltjes als deze dat hun menstruatie er weer aan komt. Merk jij dat je onhandiger bent vlak voor je menstruatie? Dat is ook goed te verklaren.

Je laat constant dingen vallen, je struikelt over een stoeptegel of je eigen voeten: sommige vrouwen merken dat ze in de paar dagen voordat ze ongesteld worden, een stuk onhandiger zijn. Hoe komt dat?

Hormonen

De Amerikaanse website Purewow legde deze vraag neer bij Lola Ross, de eigenaresse van Moody Month, een app waarmee vrouwen hormoonveranderingen in hun cyclus bij kunnen houden. Zij zegt over deze onhandigheid: “Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat hormonenschommelingen in de cyclus veranderingen kunnen veroorzaken in de delen van de hersenen die invloed hebben op het geheugen, je leervaardigheid en emoties. Die veranderingen kunnen uiteindelijk ook echt het gedrag van vrouwen beïnvloeden.

Onhandiger

Daarnaast is het ook te verklaren doordat er in periode voor de eisprong veel oestrogeen en progesteron wordt aangemaakt. Een hoog oestrogeen-niveau zou ervoor zorgen dat je mentaal helderder bent en daarom kun je wanneer dit niveau weer daalt – in de dagen voor je menstruatie – het idee krijgen dat je minder scherp bent en daardoor 0ok het gevoel hebben dat je wat onhandiger bent dan in de periode daarvoor. Echt onhandiger ben je dus eigenlijk niet, je lichaam houd je gewoon een beetje voor de gek.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock