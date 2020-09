Thuiswerken: waarom online meetings je onzeker kunnen maken

Sinds het coronavirus haar opmars maakte, werken velen van ons vanuit huis. Inmiddels zijn we zo’n zeven maanden verder, en werkt nog altijd niet iedereen op kantoor. Geldt dit voor jou, en heb je dan ook geregeld online meetings? Dan kan dit een impact hebben op je zelfbeeld.

Die vergaderingen via Zoom zouden je namelijk onzeker kunnen maken.

Online meetings kunnen onhandig en soms zelfs ietwat ongemakkelijk zijn. De kans is groot dat je geregeld per ongeluk door een collega heen praat, dat de verbinding mislukt of dat je continu naar je eigen hoofd zit te staren. En juist dat laatste blijkt invloed te hebben op hoe positief je naar jezelf kijkt.

Impact online meetings

Ondanks dat het bewegende videobeeld van jezelf een stuk minder scherp dan je spiegelbeeld is, zíe je jezelf wel continu – iets wat tijdens een normale vergadering op kantoor niet zo is. En de hoek van de laptopcamera werkt ook niet mee – hallo onderkin en hallo rimpels. Het heeft zelfs een naam gekregen, namelijk ‘Zoom-face’. Dat mensen onzekerder zijn geworden door online meetings is een veelgehoord fenomeen, meldt de BBC. Het is zelfs zo erg, dat er een stijging in het aantal botoxbehandelingen en cosmetische ingrepen is geconstateerd.

Mannen en vrouwen

Deze toename aan onzekerheid én ingrepen wordt niet alleen onder vrouwen gesignaleerd, want volgens de Britse nieuwswebsite hebben ook mannen last van een slechter zelfbeeld sinds de pandemie-uitbraak. Het aantal mannen dat een haartransplantatie heeft laten doen, is namelijk ook aanzienlijk toegenomen sinds de opmars van covid-19.

Blijvertje

Toch is online onzekerheid niets nieuws, zo schrijft RTL Nieuws. Want ook door FaceTune (een app waarmee je gezicht gemakkelijk kunt gladstrijken) en bijvoorbeeld Snapchat (met allerlei filters om je gezicht mooier te maken), zorgden al voor een stijging in online onzekerheid. En hoe graag we ook zouden willen vertellen dat dit gaat veranderen, lijkt dat door de alleen maar groeiende mate van online zijn niet snel te gebeuren. “Onzekerheden door het kijken naar je digitale zelf lijken vooralsnog een blijvertje” aldus de website. Merk je dat je inderdaad onzekerder bent geworden? Dan heb je wellicht wat aan dit openhartige verhaal.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock