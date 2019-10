Je menstruatie kan je veel vertellen over je gezondheid. Het is daarom verstandig om in de gaten te houden of je wel of geen regelmatige cyclus hebt.

Een onregelmatige cyclus kan namelijk nare gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Harvard universiteit dat vrouwen met een onregelmatige menstruatiecyclus een groter risico op vroegtijdig overlijden hebben.

Advertentie

Regelmaat

Voor dit onderzoek hebben wetenschappers maar liefst 93.775 vrouwen van verschillende leeftijden gedurende 2 decennia lang bestudeerd. Deze vrouwen moesten hun menstruatiecyclus goed bijhouden en aangeven hoelang-ie duurde. Maar ook of er een regelmaat in zat. De vrouwen hadden aan de start van het project geen ziektes.

Abnormaal

De gemiddelde menstruatiecyclus duurt 28 dagen en de meeste vrouwen menstrueren ongeveer 5 dagen. Toch verschillen vrouwen daar zelfs al in. Enkele dagen verschil vormt geen probleem, maar grote afwijkingen kunnen dus wel degelijk invloed hebben op je gezondheid. Abnormale menstruatiecyclussen, zoals een onregelmatige cyclus of een te lange, worden zelfs gelinkt aan een grotere kans op vroegtijdig overlijden.

Risico

Vrouwen bij wie de cyclus altijd onregelmatig was tussen de leeftijd van 18 en 22 jaar, hebben maar liefst 34% meer kans om vroeg te sterven gedurende het verloop van het onderzoek, dan vrouwen die een regelmatige cyclus hadden. Vrouwen die tussen de 14 en 17 jaar last hadden van een onregelmatige menstruatie, liepen 21% meer risico op een vroege dood.

Gezonde levensstijl

“Een onregelmatige menstruatiecyclus kan dus wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem”, zegt dr. Hugh Taylor, vice-president van de American Society for Reproductive Medicine. “Maar vrouwen moeten zich niet meteen zorgen te maken. Patiënten die er last van hebben, moeten proberen een zo gezond mogelijke levensstijl na te streven en alert zijn op veranderingen in hun gezondheidstoestand. Zo kunnen al veel problemen vermeden worden.”

Oorzaken

De oorzaak van een onregelmatige cyclus kan verschillen. Sommige vrouwen hebben endometriose, bekkenontsteking of schildklierprobleem, terwijl andere vrouwen het poly cysteus ovarium syndroom (PCOS) hebben. Ook kan stress, gewichtstoename of -verlies, zwangerschap, puberteit, anticonceptie, eileiderontsteking, vervroegde menopauze of baarmoederhalskanker de oorzaak zijn van een onregelmatige cyclus.

Huisarts raadplegen

Het is slim om even een afspraak te maken bij de huisarts wanner je menstruatie plotseling onregelmatig is geworden en je jonger bent dan 45 jaar. Ook als je menstruatie langer duurt dan 7 dagen duurt of als je worstelt om zwanger te worden, kun je voor de zekerheid een arts raadplegen. Bij twijfel kun je sowieso het beste even langs de huisarts gaan, want hij of zij kan waarschijnlijk een groot deel van je zorgen wegnemen.

Laura (25): ‘We moeten op uur en tijd sex hebben om zwanger te worden’



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock