Deze ontbijtformule zorgt ervoor dat je wél vol blijft tot de lunch

Na een stevig ontbijt denk je het iedere keer opnieuw lang vol te houden tot de volgende maaltijd. Totdat je na twee uur gewoon wéér honger hebt.

Grote kans dat je tijdens je ontbijt grotendeels koolhydraten eet. Bijvoorbeeld wanneer je ’s ochtends een paar plakken brood eet. Een uur na het eten van een ontbijt met bijna alleen maar koolhydraten, begint je bloedsuikerspiegel te stijgen en krijg je volop energie. Maar na twee uur gebeurt het tegenovergestelde: je bloedsuikerspiegel daalt en je krijgt juist weer trek.

De oplossing? Een gebalanceerd ontbijt. Deze bestaat uit vezelrijke koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten.

De reden

Koolhydraten met véél vezels worden minder snel omgezet in glucose en dus blijf je langer vol. Eiwitten houden je bloedsuikerspiegel langer stabiel en de vetten zorgen voor energie zodra de glucose, ontstaan vanuit koolhydraten, verbrandt.

Succesformule

Wil je zorgen dat je écht verzadigd blijft tot de lunch? Kies bij je ontbijt dan voor vezelrijke koolhydraten zoals meergranenbrood, havermout of quinoa. Wat betreft eiwitten kun je denken aan wat Griekse yoghurt, kwark of een eitje. En vetten? Een halve avocado of een schepje amandelboter bij je ontbijt zijn goede opties.

Perfect ontbijt

Een avocado toast met een eitje zou volgens Womenhealthmag zo’n perfect ontbijtje kunnen zijn. Natuurlijk kun je met de succesformule lekker variëren. Houd simpelweg de formule: vezelrijke koolhydraten + lichte eiwitten + gezonde vetten in je achterhoofd.

Meer tips hoe je je eitje het beste kunt klaarmaken? Haal het Libelle Allemaal eitjes-kookboek in huis:

Libelle Kookboek Allemaal eitjes 8,95 Bestel

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Womenshealthmag.nl. Beeld: iStock.