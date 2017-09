Iedereen heeft weleens last van een slechte adem. Nu kun je dit natuurlijk oplossen met een kauwgompje, maar wanneer je hier regelmatig last van hebt is het verstandig om eens je levensstijl onder de loep te nemen. Een slechte adem kan namelijk verschillende oorzaken hebben.

1. Dehydratie

Wanneer je niet genoeg vocht binnenkrijgt, kun je last krijgen van een slechte adem. Gelukkig kun je dit heel gemakkelijk oplossen met een groot glas water. Na een paar slokken water ben je al van die vieze geur af.

2. Fruit

Een stuk fruit is natuurlijk hartstikke gezond, maar wat veel mensen niet weten is dat het ook voor een slechte adem kan zorgen. Hoe dit kan? Fruitsappen bevatten veel zuur en voeden bacteriën. Hierdoor produceren die bacteriën meer stinkende stoffen. Ook kan het een vervelend wit laagje op je tong achterlaten.

3. Proteïnen

Heb jij regelmatig last van een slechte adem? Dan kun je maar beter niet te veel proteïnen eten. Eiwitrijk voedsel voedt namelijk bacteriën, die daardoor sneller een vieze geur afscheiden. Oftewel: hoe meer kaas en melk je eet, hoe groter de kans op een slechte adem.

4. Sigaretten en alcohol

Wist je dat het roken van sigaretten je mond uitdroogt? En dat alcohol een soortgelijk effect heeft op de speekselproductie in je mond? Hierdoor krijgen bacteriën de vrije loop. Het gevolg is dat je continu met een droge mond én een slechte adem rondloopt.

Bron: NSMBL. Beeld: iStock