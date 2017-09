Zó zou je aan je ontlasting kunnen zien of je gaat afvallen

Het blijft een raadsel waarom de een met een bepaald dieet wel afvalt en de ander niet. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat je dat al aan je ontlasting kunt zien.

Uit een studie die is gepubliceerd in de International Journal of Obesity blijkt dat je ontlasting veel kan vertellen over de voortgang van een dieet. Voor het onderzoek werd de ontlasting van mensen die allemaal hetzelfde dieet volgden, bekeken. Hieruit bleek dat mensen die wel gewicht verloren veel prevotella intermedia bacteriën in hun ontlasting hadden en vermoedelijk ook in de maag. Mensen die niet veel afvielen, hadden juist veel bacteroides fragilis in hun ontlasting. Wat volgens het Deense onderzoek een ‘slechte bacterie’ is.

Hulp

Dit onderzoek zou mensen die willen afvallen weleens kunnen gaan helpen. Maar hoe je nou uit kunt vinden of jij deze bacterie ook in je ontlasting hebt, is natuurlijk wel een wat ingewikkelder verhaal.



Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: iStock.