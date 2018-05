Déze heftige gevolgen kan ontstoken tandvlees hebben (en dit doe je ertegen)

Ontstoken tandvlees heeft het gros van de mensen weleens – zonder het te weten. Als we ons in de mogelijke gevolgen ervan verdiepen, schrikken we ons hier suf van.

Want als je tandplak en -steen lang genoeg laat zitten, kun je een chronische tandvleesontsteking krijgen: parodontitis. Het tandvlees laat dan los. Dat kan desastreuze consequenties hebben. Daarom zou de behandeling ervan in het basispakket van de zorgverzekeringen moeten worden opgenomen. Daarvoor pleit hoogleraar tandheelkunde Frank Abbas, zo maakte hij op European Gum Health Day bekend.

Maar liefst vijftig procent van de Nederlandse 50-plussers kampt met ontstoken tandvlees. Een duizelingwekkend groot aantal, als we horen dat de aandoening hiertoe kan leiden:

Uitvallende tanden en kiezen

Als je niets laat doen tegen ontstoken tandvlees, krijgen bacteriën de kans om kleine openingen tussen de tanden, kiezen en het tandvlees te maken. In deze zogenoemde pockets stapelen tandplak en -steen zich op, waardoor de ontsteking dieper en dieper doordringt. Met als gevolg dat de bacteriën het steunweefsel en kaakbot aantasten, waardoor de tanden en kiezen niet goed meer op hun plek gehouden worden. Hart- en vaatziekten

Ontstoken tandvlees verhoogt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, zoals een hersen- of hartinfarct. Via je mond kunnen de bacteriën namelijk tot in de aangetaste tand doordringen, doordat het kaakbot verdwijnt. Zo verspreiden ze zich via de bloedbanen in andere delen van je lichaam. Diabetes

Als je diabetes hebt, ben je gevoeliger voor ontstekingen en infecties. Dat geldt ook voor het tandvlees. Daarom hebben diabetespatiënten een hogere kans op parodontitis. COPD

Mensen die lijden aan COPD, lopen door ontstoken tandvlees meer kans op een longinfectie. Via je mond kunnen de bacteriën namelijk in je longen terechtkomen, met alle gevolgen van dien .

Maar voordat het zover komt, moet je het wel flink bont hebben gemaakt met slecht tot niet tandenpoetsen en ragen. Voorkomen is beter dan genezen, dus daarom zochten we het antwoord op deze prangende vragen:

1. Hoe ziet gezond tandvlees eruit?

Gezond tandvlees is roze, ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet bij het eten of tandenpoetsen.

2. Hoe ziet ontstoken tandvlees eruit?

Bloedend, rood of gezwollen tandvlees duidt meestal op ontstoken tandvlees. Terugtekkend tandvlees, steeds lossere tanden en kiezen en groeide ruimtes daartussen wijzen al op een ernstigere vorm van het ontstoken tandvlees.

3. Wat kun je het best doen en gebruiken als je ontstoken tandvlees hebt?

Naast twee keer per dag twee minuten lang je tanden poetsen met fluoridetandpasta, dien je met een tandenstoker of -rager de ruimten tussen je tanden en kiezen te reinigen. Ook wordt aangeraden om meer groenten te eten, omdat dat een gezonde speekselproductie bevordert en de mondflora ondersteunt.

4. Wat kun je het best níet doen en gebruiken als je ontstoken tandvlees hebt?

Roken kan ervoor zorgen dat het tandvlees slechter herstelt van een ontsteking. Bij rokers breekt het kaakbot twee keer zo snel af dan normaal. Ook is het verstandig om wat minder zetmeelrijke producten en suiker te nemen – die stimuleren de vorming van tandplak namelijk.

5. Wanneer moet je aan de bel trekken bij de tandarts of mondhygiënist?

In principe kun je natuurlijk direct al naar de tandarts of mondhygienist gaan bij symptomen van tandvleesontsteking. Die zijn rood en/of bloedend tandvlees, een slechte adem, meer ruimte tussen de voortanden of loszittende tanden en kiezen. Bij laatstgenoemde ben je al bijna te laat. Eenmaal afgebroken steunweefsel en kaakbot komt namelijk niet meer terug. Als je een hartaandoening hebt, doe je er goed aan door voor een ingreep te zeggen dat je dat hebt. Je behandelaar kan dan een antibioticum toedienen om te voorkomen dat de bacteriën uit de mond in de bloedbaan terechtkomen en zo de hartklachten verergeren.

6. Wat kunnen de tandarts of mondhygiënist dan voor je betekenen?

Naast tips geven om de tandvleesontsteking thuis zélf te verhelpen, kunnen de tandarts en mondhygiënist ter plekke ook iets voor je doen. Naast tandsteen weghalen, kunnen ze met een pocketsonde per tand bepalen hoe erg ontstoken het tandvlees is. Is de opening in het tandvlees meer dan drie millimeter en bloedt het niet? Dan is er niets aan de hand. Bloedt het wel, dan kan er sprake zijn van een tandvleesontsteking. En is de diepte groter dan drie millimeter, dan is het foute boel en doe je er dus goed aan om bovenstaande tips op te volgen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Heb jij weleens zwarte tandpasta uitgeprobeerd? Met houtskool zou je je tanden namelijk witter kunnen krijgen zónder ze te bleken:

3 onverwachte dingen waar je tandpasta óók voor kunt gebruiken:

Bron: Ivoren Kruis, Oergezonde Mond, RTL Nieuws. Beeld: iStock