Op deze onverwachte plekken kun je de griep oplopen

De griep heb je zo te pakken, want het virus verspreidt zich heel gemakkelijk. Virusdeeltjes verplaatsen zich door de lucht, of zitten op spullen en objecten in het dagelijks leven. Ook op plekken waar je het niet snel verwacht.

De griepgolf duurt nu al ruim 11 weken en nog altijd lijkt het einde niet in zicht. De griepbacteriën kun je overal oplopen, ook op plekken waar je het misschien niet snel verwacht. Zoals deze:

Koffieautomaten en waterkoelers

Je kunt op je werk nog zo je best doen om zieke collega’s te ontlopen, maar als je zonder na te denken op dezelfde knoppen drukt van de koffieautomaat word je alsnog ziek.

Je kunt op je werk nog zo je best doen om zieke collega’s te ontlopen, maar als je zonder na te denken op dezelfde knoppen drukt van de koffieautomaat word je alsnog ziek. Zeepautomaten op de WC

1 op de 4 zeepdispensers op openbare WC’s is besmet met bacteriën waarvan je ziek kunt worden.

1 op de 4 zeepdispensers op openbare WC’s is besmet met bacteriën waarvan je ziek kunt worden. Peper- en zoutstellen

Die worden namelijk zelden schoongemaakt.

Die worden namelijk zelden schoongemaakt. Alles in de sportschool

Bacteriën houden van vochtige warmte, vooral zweet. Als je een spottoestel vasthoudt waar net een ziek iemand enorm heeft staan zweten, is vragen om problemen.

Bacteriën houden van vochtige warmte, vooral zweet. Als je een spottoestel vasthoudt waar net een ziek iemand enorm heeft staan zweten, is vragen om problemen. Flexplekken

Als een toetsenbord door Jan en alleman wordt gebruikt, kun je er van op aan dat het vol zit met bacteriën.

Als een toetsenbord door Jan en alleman wordt gebruikt, kun je er van op aan dat het vol zit met bacteriën. Knoppen en stangen in het openbaar vervoer en OV-oplaadmachines

Probeer die zo min mogelijk aan te raken.

Wat kun je daaraan doen?

Het lukt niet altijd om die besmettelijke plekken te mijden. Als je een kop koffie wilt, moet je die knop toch indrukken. En als je moet staan in de trein wil je je ergens aan vasthouden. Daarom raden experts aan om regelmatig je handen goed te wassen met zeep.

Als je nog even geen water en zeep in de buurt hebt, raak dan je neus en mond niet aan. Anders kan het virus in je neus of keel terechtkomen en zich vermenigvuldigen, waardoor je griep krijgt.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD, NPO radio Een Vandaag. Beeld: iStock