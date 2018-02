Zoemend geluid in je oor? Misschien heb je last van oorsuizen

Als jij een fluitend, zoemend, sissend of brommend geluid hoort zonder dat het echt aanwezig is, heb jij misschien wel last van tinnitus oftewel oorsuizen – een vorm van gehoorschade.

Als je hier last van hebt, ben je niet de enige. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben hier last van. Tijdens de Week van het Oorsuizen (5-9 februari) is er extra aandacht voor tinnitus of oorsuizen. Maar wat zijn oorsuizen precies? Oorsuizen kunnen verschillende geluiden zijn als ruis, piepen en fluiten. Deze geluiden kunnen er altijd zijn of af en toe en ook verschilt het per persoon hoe hard deze geluiden zijn. Het lastige aan oorsuizen is dat niemand deze kan horen behalve jij. Het is dus moeilijk uit te leggen aan andere mensen.

Medicijn

Een groot deel van de mensen met tinnitus leert hier mee leven door het geluid naar de achtergrond te verplaatsen, maar toch kan het ook voor psychische problemen zorgen wanneer mensen niet meer om kunnen gaan met het geluid dat altijd aanwezig is. Een medicijn is er niet altijd omdat de oorzaak kan verschillen per persoon. Zo kan het een gevolg zijn van een gehoorbeschadiging, maar ook vanuit de hersenen of kaak komen of een bijwerking van een medicijn zijn. Om er beter mee te kunnen leven kan het helpen om mensen te vertellen waar je last van hebt. Dan kunnen zij er in ieder geval rekening mee houden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: KNO.nl. Beeld: iStock.