Waarom obesitas niet door gebrek aan wilskracht komt

Het ligt niet aan het gebrek aan discipline of wilskracht waardoor mensen obesitas krijgen. Mensen een schuldgevoel aanpraten werkt dan ook averechts.

Obesitas is geen keuze, beweert een aantal Britse psychologen in een recent onderzoek.

Gebrek aan wilskracht en motivatie

In Nederland heeft inmiddels 14 procent van de bevolking obesitas en nog eens 36 procent overgewicht. Maar deze toename heeft niks te maken met een plotseling afname van motivatie, menen de wetenschappers. “Obesitas is niet toe te schrijven aan een individueel gebrek aan wilskracht”, aldus de Britse onderzoekers.

Genetisch bepaald

“De mensen die de grootste kans hebben op een ongezond gewicht zijn degenen met een verhoogd genetisch risico en de mensen die in een omgeving leven waarin je meer gaat overeten en weinig beweegt”, klinkt het in het onderzoek.

Moeilijke jeugd

Bijna de helft van de volwassenen die hulp zoekt vanwege obesitas heeft een moeilijke jeugd gehad. Daarnaast leven te dikke mensen vaak in een arme omgeving en ervaren ze veel stress. Ze wonen daarnaast vaak in wijken waarin betaalbare gezonde voeding en de mogelijkheid tot beweging erg beperkt is.

Oorzaak obesitas

Het schuldgevoel dat ontstaat door alle gezondheidscampagnes, adviezen van artsen en meningen van mensen op social media helpt deze mensen niet. Nog erger zelfs: het leidt juist tot méér eten en een hoger gewicht. “Je kunt de grootste wilskracht ter wereld hebben, maar als je maar moeilijk toegang krijgt tot de juiste voeding, de juiste omgeving en de beste start in het leven dan wordt het zwaar”, zegt dr. Angel Chater, een van de onderzoekers.

Bron: Welingelichte Kringen, CBS. Beeld: iStock