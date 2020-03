Dít is de oorzaak van die oranje-achtige vlekken in je zwarte onderbroeken

Als je regelmatig zwarte onderbroeken draagt, dan zal je waarschijnlijk die oranje-achtige vlekken wel herkennen. Maar waar komen die eigenlijk vandaan?

En waarom gaan ze er niet uit met het wassen?

Bleekvlek

Je vagina heeft dezelfde corrosieve en kleurveranderende eigenschappen als de chemicaliën die je gebruikt om schoon te maken, zoals bleek. Kortom: je vagina kan dus een soort bleekvlekken maken in je ondergoed. Een bleekvlek in een zwarte onderbroek ziet er vaak oranje-achtig uit. Dit komt doordat er een zelfde soort verkleuring ontstaan als wanneer je bleekmiddel op een zwart kledingstuk morst.

Bescherming

Maar waarom heeft je vagina deze eigenschap? Dit heeft te maken met de zure afscheiding die je lichaam aanmaakt. De pH-balans van je vagina is van nature zuur om te voorkomen dat er infecties zullen ontstaan. Het biedt dus een soort bescherming. Een gezonde pH-waarde ligt tussen de 3,8 en 4,5, maar dit kan dus wel voor een vlek in je onderbroek zorgen. Het is in ieder geval niets om je zorgen over te maken. Het is zelfs eigenlijk een teken dat je vagina gezond is.

Je kunt er dan ook niet veel tegen doen. Het enige wat kan helpen is het dragen van katoenen ondergoed. Deze stof zorgt voor een betere luchtcirculatie.

