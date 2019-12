Libelle Legt Uit: wat is de oorzaak van die velletjes op je lippen?

Wanneer het buiten koud wordt, krijgen veel mensen droge lippen die onder de velletjes zitten. Maar wat is nu de oorzaak van die velletjes?

Waarschijnlijk weet je allang, dat die velletjes ontstaan door je droge lippen. De combinatie van een koude lucht buiten en verwarmde droge lucht binnen, zorgen voor een droge huid. Ook je lippen hebben hier last van. Maar er is nog iets waardoor je van die vervelende velletje krijgt.

Koffie en thee

In de winter krijgen we door de kou steeds meer zin in een warme kop koffie of thee. Maar toch blijkt dat voor je lippen niet zo’n goed idee te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat die velletjes ontstaan door de koffie en thee.

Cafeïne

“Het drinken van grote hoeveelheden cafeïne kan ervoor zorgen dat je uitdroogt. Wanneer je lichaam uitdroogt, gebeurt dit automatisch ook met je huid en dus je lippen”, legt dokter Livestrong, auteur van het onderzoek, uit. Die velletjes ontstaan dus door een combinatie van koude lucht, droge verwarmde lucht en het drinken van cafeïne. Wil je toch genieten van een warme drank tijdens die winterse kou? Kies dan voor thee zonder cafeïne, zoals rooibos.

Beautyvlogger Susan heeft dé tip tegen kapotte en droge lippen:

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock