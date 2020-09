2 belangrijke, mogelijke oorzaken van ’s nachts wakker schrikken

Soms lig je heerlijk te slapen, maar schrik je midden in de nacht plotseling wakker. Ook geen idee waar dat vandaan komt? Er kunnen verschillende redenen voor zijn.

Wanneer kun je er het best mee naar de huisarts?

Mogelijke oorzaken van ’s nachts wakker schrikken

1. Nachtmerrie of stress

Een oorzaak kan zijn dat je een nachtmerrie hebt gehad. Eigenlijk is het dan dus best wel fijn om wakker te worden. Niemand vindt het leuk om dan door te blijven dromen. Ook kan het liggen aan stress of gespannen zijn. Daardoor gaat je hart sneller kloppen waardoor je plotseling wakker kunt schrikken.

2. Medicijnen