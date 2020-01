Op déze dag sneuvelen de meeste goede voornemens (en het is sneller dan je denkt)

Op 1 januari begon je vast en zeker met frisse moed aan het nieuwe jaar. Misschien met het idee om gezonder te eten? Minder vlees? Of even geen alcohol? Allemaal leuk en aardig. Maar volgens maaltijdbezorger Deliveroo is daar zaterdag 18 januari niets meer van over.

Volgens het bedrijf heeft de gemiddelde Nederlanders slechts 2,5 week nodig om in het oude patroon terug te vallen. De oh zo optimistische voornemens worden dan de deur uit geslingerd en vette burgers, milkshakes en alcoholische versnaperingen worden in huis gehaald.

De voorspelling

Dit concludeert Deliveroo op basis van een voorspelling die het bedrijf maakte. Kijkend naar de stijgende lijn in ongezonde bestellingen in de afgelopen dagen én de cijfers van vorig jaar, wordt zaterdag het keerpunt verwacht. De voorspelling luidt dat die dag 40% meer hambugers en maar liefst 80% méér alcohol wordt besteld bij de bezorger dan de week hiervoor. Wat betreft zoete snacks zal het bestelde aantal zelfs verdubbelen.

Hoe voorkom je het?

Allemaal leuk en aardig, die cijfers. Maar hoe zorg je er nu voor dat jij niet zo gauw de handdoek in de ring gooit? Eerder al deelden we bij Libelle onze 3 beste tips, die we graag nog even voor je herhalen.

1. Hang het aan de grote klok

Vertel aan mensen wat je doel is en vraag ze je te steunen. Zo voorkom je dat anderen je toch overhalen om te ‘zondigen’. Daarbij houd je je voornemens langer vol omdat het vaak als ‘gênant’ wordt ervaren om te falen als anderen van je doel op de hoogte zijn.

2. Doe het samen

Dit hangt samen met de eerste reden, maar zo maak je het jezelf nog net iets makkelijker: zoek een ander om samen mee te werken aan een doel. Als je samen met je partner of vriendin besluit gezonder te eten, kun je elkaar op de been houden. En daarbij: gedeelde smart is halve smart.

3. Vermijd verleidingen

Easy as that. Maak een boodschappenlijstje, houd je eraan en ga zeker niet door het pad met zoetigheid in de supermarkt. En gooi de bestelapps maar even van je telefoon. Als je jezelf niet blootstelt aan verleidingen, zul je merken dat je automatisch minder met ongezonde dingen bezig bent. Toch zin om te snacken? Zet een bordje met gesneden groente en fruit op het aanrecht. Dan kun je toch je trek af en toe even stillen.

Niet voor iedereen is gezonder eten het doel van 2020. Een goed voornemen kan in veel meer zitten. Meer tijd voor jezelf, vaker nee zeggen, meer tijd met familie doorbrengen of een opgeruimder huis. Voor dat laatste maakte opruimvlogger Camilla een vlog waarin zij haar 2 beste tips geeft!

Bron: Rtlnieuws. Beeld: iStock.