Op deze dag vragen de meeste mensen een scheiding aan

De dag waarop advocatenkantoren een enorme piek zien in het aantal scheidingsaanvragen is aangebroken. Maandag 6 januari is niet voor niets omgedoopt tot ‘Divorce Day‘.

Sommige mensen nemen de fase ‘new year, new me‘ wel heel serieus. Of nemen bepaald geen halve maatregelen als het op goede voornemens aankomt. Traditiegetrouw valt Divorce Day op de eerste maandag van het nieuwe jaar. De familiebeslommeringen zijn achter de rug, het is tijd voor een frisse start. En voor heel veel mensen betekent dat een start zónder hun partner.

Wachten tot na de feestdagen

Hoewel sommigen misschien denken dat dit een publiciteitsstunt van advocatenkantoren is, is niets minder waar. “Relaties die om wat voor reden dan ook al niet lekker liepen, breken vaak definitief wanneer koppels geforceerd tijd met elkaar doorbrengen tijdens de feestdagen. Veel stellen wachten echter tot na de feestdagen om het feest niet te verpesten voor de kinderen.”

Gouden huwelijken

Toch ook een beetje mooi nieuws: het CBS berichtte eerder dat het aantal gouden (50 jaar) en diamanten (60 jaar) huwelijken in Nederland juist stijgt. Dat heeft te maken met het grote aantal huwelijk in de jaren 60 en 70, de hogere levensverwachting en het aantal langdurige huwelijken. Daarentegen neemt het aantal robijnen (40 jaar), zilveren (25 jaar) en koperen (12,5 jaar) juist af. Er wordt minder getrouwd en meer gescheiden.

Mocht je als vrijgezel over een paar weken dus opeens veel nieuwe gezichten ontwaren op datingapps… dat is geen toeval.

Bron: The Independent/CBS. Beeld: iStock