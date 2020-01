Onderzoek toont aan: op déze leeftijd ligt de midlifecrisis op de loer

Is de midlifecrisis gewoon een grappige benaming voor iets dat tussen de oren zit en dus eigenlijk een fabel? Nee hoor! Uit onderzoek blijkt dat de midlifecrisis echt bestaat.

Sterker nog: niet alleen wij hebben er last van. Ook apen kunnen last van een midlifecrisis hebben.

Gelukscurve

Eigenlijk is het helemaal geen vrolijk verhaal: meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat ons geluksniveau vanaf onze twintiger jaren alleen maar daalt tot we eind 40 zijn. Ons geluksniveau loopt in een U-curve, want vanaf eind 40 worden we weer gelukkiger.

Studie

Onderzoek van economieprofessor David Blanchflower van het Dartmouth College in de VS bevestigt deze theorie. Voor zijn studie gebruikte hij data van mensen uit maar liefst 132 verschillende landen. Mensen van verschillende leeftijdscategorieën tot 70 jaar vroeg hij hoe tevreden ze met hun leven zijn.

Welke leeftijd?

Veertigers gaven hun leven gemiddeld het laagste cijfer. Het absolute dieptepunt? Dat heb je volgens het onderzoek van David Blanchflower als je 47,2 jaar oud bent. Dit is dan ook de leeftijd waarop een midlifecrisis het vaakst voorkomt. David legt uit: “Op die leeftijd veranderen er vele sociale relaties. Heel wat huwelijken stranden en de eerste leeftijdsgenoten worden ziek of sterven. Maar het is ook het punt waarop we onze ambities uit onze jeugd moeten loslaten. Dat leidt allemaal tot een lager geluksgevoel.”

Natuurlijk proces

Maar het goede nieuws is dus dat we vanaf die leeftijd weer de goede kant op gaan qua geluksgevoel. Van een midlifecrisis hoef je dan ook helemaal niet te schrikken. Volgens David is het iets heel natuurlijks: “We hebben vastgesteld dat de midlifecrisis overal in de wereld voorkomt en zelfs bij primaten, waartoe alle halfapen en apen gerekend worden, gezien wordt. Het lijkt dus op een soort natuurlijk proces, waardoor we vermoeden dat de midlifecrisis in de genen zit, al moet dat nog onderzocht worden.”

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock