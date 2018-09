Zó lang duurt het voordat we op ons gemak zijn bij een nieuwe partner

Aan het begin van een relatie doen we allemaal heel erg ons best om zo goed mogelijk uit de verf te komen. Een grote boodschap doen we liever thuis en dat charmante nachtbitje proberen we onopgemerkt in en uit te doen. Toch komt er een moment dat we alle gêne laten vallen en gewoon lekker onszelf zijn.

Mannen en vrouwen verschillen hier namelijk nogal in, zo blijkt uit een onderzoek van Mattress Advisor onder 1.000 mensen.

Beugel in bed

Zo voelen mannen zich over het algemeen sneller op hun gemak dan vrouwen. Naakt in bed slapen doen ze meestal al na zo’n 2,9 maanden, terwijl dit bij vrouwen vaak een maand langer duurt. Een beugel in bed dragen doen ze na zo’n 3,4 maanden, terwijl vrouwen dit meestal pas na 8,8 maanden doen.

Naakt rondlopen

Naakt door de slaapkamer paraderen blijkt voor veel vrouwen ook een ‘dingetje’ te zijn. De meeste vrouwen doen dit na 3,9 maanden, terwijl mannen dit vaak al na zo’n 2,8 maanden doen.

Naar de toilet gaan

Toch blijkt er één ding te zijn waar beide partijen erg veel tijd over laten gaan, namelijk naar de toilet gaan in het bijzijn van de ander. Mannen laten de deur na zo’n 7 maanden openstaan, terwijl vrouwen dit vaak pas na 10 maanden doen.

Bron: HLN. Beeld: iStock