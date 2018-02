Zo lukt het wél! 10 tips om op gewicht te blijven

De kerstkilo’s alweer kwijt? Gefeliciteerd! Dan is het nu de kunst om dat vast te houden. En daar gaan deze tips gegarandeerd bij helpen.

Wie zich ooit met succes door een dieet heeft geworsteld, weet: hier stopt het niet, de strijd gaat door. Op gewicht blijven is een enorm karwei. De verleiding om terug te vallen in oude, ongezonde gewoontes is nu eenmaal groot. Het goede nieuws: als het lukt om minimaal twee jaar op gewicht te blijven, is het makkelijker om ook langer op gewicht te blijven, zo blijkt uit onderzoek. Na die twee jaar is de hunkering naar vet en zoet verminderd. Maar twee jaar… Dat is best lang. Dat kan sneller. En simpeler. 10 trucs om op gewicht te blijven.

1. Onontbeerlijk: het ontbijt

In Amerika vindt sinds 1994 het grootste onderzoek naar blijvend afvallen plaats, genaamd National Weight Control Registry (NWCR). De gegevens van inmiddels zo’n 10.000 mensen, die allemaal meer dan 13 kilo zijn afgevallen en dit al langer dan een jaar volhouden, worden hier verzameld. Wat blijkt: het merendeel (78%) van de succesvolle afvallers ontbijt elke dag en bijna 90% meldde minimaal 5 dagen per week te ontbijten. Want ʼs ochtends gezond ontbijten – met volkoren granen, magere kwark en fruit bijvoorbeeld – zorgt voor verzadiging en langdurige energie. Dit voorkomt snacken en overmatig eten later op de dag.