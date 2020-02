Ga je binnenkort op reis? Dít moet je weten over het coronavirus

Het kan je niet ontgaan zijn dat het coronavirus zich over heel de wereld verspreidt. Maar is het dan nog wel veilig om te reizen, zelfs als je niet naar China gaat? Dít moet je over het coronavirus weten als je binnenkort op reis gaat.

Het coronavirus heeft wereldwijd al meer dan 24 duizend mensen getroffen. 500 patiënten zijn aan het virus overleden. Iedere dag staan de kranten er vol mee.

Nu ook in Europa meerdere mensen besmet zijn met het virus, is het in Nederland gekenmerkt als A-ziekte en wordt het hoogste niveau van waakzaamheid gehanteerd. Maar stel je gaat binnenkort op reis, waar moet je dan op letten?

Niet naar China

Staat er binnenkort een reis naar China op de planning? Dan raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken je aan om te bedenken of deze reis noodzakelijk is. Zo niet, dan adviseren ze je de reis om te boeken of te annuleren. Ook de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) adviseert iedereen om zeker tot eind februari niet naar China te reizen. Reis in ieder geval niet naar de provincie Hubei. Dit is de provincie waar de stad Wuhan zich bevindt, hier brak het virus uit.

Mondkapje

Het is mogelijk dat het coronavirus via reizigers ook in Nederland opduikt. Daarom is het belangrijk om jezelf goed te beschermen. Draag voor de zekerheid een mondkapje als je op het vliegveld bent. Let wel op: gewoon papieren mondkapjes houden het coronavirus niet tegen. Er zijn wel speciale medische mondkapjes met een ingebouwd filter.

Vermijd zieke mensen

Vermijd contact met zieke mensen. Of het nu al wel of niet duidelijk is of zij het coronavirus dragen, je kunt maar beter uit de buurt blijven van zieke mensen. Ook als ze een beetje snotteren of hoesten.

Handen wassen

Was je handen regelmatig met zeep en water gedurende minstens 20 seconden. Gebruik eventueel een desinfecterend middel op alcoholbasis als zeep en water niet beschikbaar zijn.

Hoesten in elleboog

Heb je zelf een verkoudheid opgelopen en ben je aan het snotteren en aan het hoesten? Raak dan niet gelijk in paniek, als je de afgelopen 2 weken niet in de Chinese stad Wuhan bent geweest, maar toch klachten ervaart, is de kans dat je het coronavirus hebt heel erg klein. Maar dan nog is het wel verstandig om in de binnenkant van je elleboog te hoesten en niezen. Gebruik ook alleen papieren zakdoekjes. Het coronavirus is een virus dat zich richt op de longen. Veel patiënten hebben longklachten en zijn kortademig.

Bron: Popsugar, RIVM, ANVR. Beeld: Brunopresss