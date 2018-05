Allemaal weer rennen naar Aldi: de opblaasjacuzzi is opnieuw voor 'n prikkie te koop

De opblaasjacuzzi’s lijken niet aan populariteit te ontbreken als we zien wat voor stormloop er is op deze bubbelbaden bij onze favoriete winkels. Wederom kun je bij Aldi het bruisbad in de folder spotten.

En dat voor nog geen 300 euro.

Intex Pure Spa Bubble Therapy

Oké, 300 euro is niet niks, maar in ruil hiervoor kun je straks met z’n vieren het hele jaar door genieten van een voorverwarmd badje bubbels. Daarnaast heeft dit bruisbad een ingebouwde filterpomp en verwarming, bubbelstand met 120 bubble-jets,

een temperatuurbereik van 40 ºC , een opbergtas, afdekzeil, grondzeil en chloordrijver.

Als je ons zoekt: wij zijn even naar de Aldi om een jacuzzi te scoren.

Toch liever van een echte spa genieten? Bij Thermen Soesterberg en Thermen Bussloo kun je nu ook voor een zacht prijsje terecht:

Voorjaarsactie: dagje wellness 34,50 12,95 Boek nu

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Aldi. Beeld: Aldi, iStock