Onrust in het openbaar vervoer: is de trein dé broedplaats voor het coronavirus?

In treinen en op stations: dat zijn dé plekken waar je dagelijks in aanraking komt met mensen uit verschillende delen van het land. Betekent dit dat de kans op coronabesmetting in het openbaar vervoer extra groot is?

Van de treinstoelen tot de palen waar je je aan vast kunt houden: de trein is een broedplaats voor bacteriën. Ook sta je vaak dicht op andere mensen in het openbaar vervoer. In tijden van het coronavirus worden behoorlijk wat Nederlanders hier onrustig van. Zeker als er geniest of gehoest wordt.

Geen stress

Is deze onrust terecht? Een vertegenwoordiger van het RIVM zegt van niet: “Schiet niet gelijk in de stress, dat doe je ook niet als er een griepvirus is.” Wanneer je iemand in de trein hoort niezen of hoesten is de kans vele malen groter dat diegene een griepje of verkoudheid heeft, dan dat hij het coronavirus bij zich draagt.

Thuisblijvers

Daarnaast is het goed om te beseffen dat aan mensen die zelf denken dat ze het virus weleens kunnen hebben of naar een risicogebied zijn geweest, wordt geadviseerd thuis te blijven. De kans is daarom heel klein dat deze mensen uitgerekend bij jou in de coupé zitten.

Maatregelen van vervoersbedrijven

De vervoersbedrijven in Nederland houden alles rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. ProRail heeft een taskforce opgestart en weet precies wat ze zullen doen bij een grotere uitbraak. Ook de NS is bezig met verschillende scenario’s en werkt daarin samen met de overheid, het RIVM en de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland.

Zelf verkouden?

Als je zelf verkouden bent, dan durf je misschien niet te kuchen of te niezen in het openbaar. Misschien word je dan wel achterdochtig aangekeken. Wat het RIVM je dan aanraadt? Als je griep hebt, kun je je het beste ziek melden of thuiswerken. Heb je gewoon een verkoudheidje en kan je wel werken, gebruik dan zakdoekjes, was je handen vaak en hoest in je elleboog. O ja, en trek je niet zoveel aan van de blikken die medereizigers je toewerpen.

Denk je dat je het coronavirus hebt? Ga dan níet naar de huisarts



Bron: Metro. Beeld: iStock