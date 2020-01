Waarom je een opgeblazen buik hebt na het sporten

Soms sport je om fitter te worden, soms om af te vallen, maar nooit om een dikkere buik te krijgen. Toch kan het zo zijn dat je na het sporten een opgeblazen buik hebt. Hoe dat kan? Door een verandering van ademhaling.

Als je inademt kan de lucht via twee paden reizen. Het eerste pad is door de luchtpijp, deze gaat rechtstreeks naar de longen. En dit is het gewenste pad. Maar op het moment dat vermoeidheid door sporten in het spel komt, gaat iemand hijgen. Hij of zij snakt naar adem. Dan volgt de lucht niet meer het originele pad – de luchtpijp – maar gaat het via de slokdarm rechtstreeks de maag in. Er komt nu ongewenste lucht in de maag. Je buik blaast dit uit en dat geeft een opgeblazen buik en gevoel.

Nieuwe sport, nieuwe ademhaling

Volgens Daniel Virgil, universitair hoofddocent aan de David Geffen School of Medicine aan de Universiteit van Californië, eisen bepaalde oefeningen meer van ons lichaam dan anderen. Bij duursporten zoals hardlopen, zwemmen en fietsen kan een opgeblazen buik vaker voorkomen. Dit gebeurt overigens niet bij iedereen, maar vooral bij de mensen die nog niet gewend zijn aan sporten en de daarbij behorende ademhaling. Iemand die niet gewend is aan deze vorm van vermoeidheid kan moeite hebben met het coördineren van de spieren in zijn of haar mond en keel.

Ademhalingsoefening

Je kunt jezelf trainen om een opgeblazen buik te minimaliseren. Belangrijk is om in te ademen door je neus en uit de ademen door je mond. Maar naast deze vuistregel zijn er ook andere oefeningen die je kunnen helpen. Lodro Rinzler is auteur van veel boeken over meditatie. Hij vertelt dat het een goede oefening is om drie keer diep in te ademen, zowel door de mond als de neus. Je kunt in beide cycli tot zeven tellen. Als je dat doet krijg je genoeg adem binnen.

Boer de opgeblazen buik uit

Maar heb je deze ademhalingsoefeningen nog niet onder de knie en wil je toch van het opgeblazen gevoel af? Dan is er nog een oplossing: een simpele oprisping kan er voor zorgen dat jij je weer iets beter voelt. Klopt, misschien niet zo netjes, dus zoek een rustige hoek. Maar het helpt zeker.

Wil jij meer weten of meditatie en ademhalingsoefeningen? Lees dan het boek Sit like a Buddha van Lodro Rinzler.



Bron: Redonline, Beeld: iStock