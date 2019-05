Opgeblazen buik? Déze vruchten kunnen je helpen

We hebben allemaal weleens last van een opgeblazen buik. Dit kan oncomfortabel en soms zelfs wat pijnlijk zijn. Maar wist je dat sommige vruchten heel goed kunnen werken tegen die opgezette buik?

Libelle heeft de meest werkzame fruitsoorten voor je op een rijtje gezet, zodat je de eerstvolgende keer direct naar de fruitschaal kunt rennen.

Papaja

Deze exotische vrucht kan heel goed helpen tegen een opgeblazen buik. De papaja staat erom bekend goed te zijn voor je spijsvertering én darmen. De vrucht bevat veel vezels, wat je stoelgang sowieso kan bevorderen. En het stofje papaïne dat erin zit, kan het verteren van voornamelijk eiwitten goed ondersteunen. Vergeet de zwarte zaden van de lekkere vrucht niet op te eten, want de enzymen hierin doen ook nog eens wonderen voor je zere buik.

Pruimen

Een gemakkelijke vrucht om tussendoor te eten is de pruim. Het is geen geheim dat pruimen erg goed zijn voor je spijsvertering en verstopping kunnen tegengaan. Dit komt omdat ze het stofje sorbitol bevatten, wat een licht laxerende werking heeft. Het kan je dus van je opgeblazen buik afhelpen. Maar pas op dat je niet te veel pruimen eet, want dan kun je weer last krijgen van andere kwaaltjes zoals diaree.

Kiwi’s

Als laatste zijn ook kiwi’s een goede vrucht om te eten als je met een pijnlijke, opgezette buik rondloopt. In de kiwi zit het stofje actinidine. Dit is een spijsverteringsenzym dat voornamelijk de vertering van eiwitten vergemakkelijkt. Iets minder rijpe kiwi’s die je normaliter nog niet zou eten, zouden het meeste effect hebben op je spijsvertering.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock