Opgeblazen gevoel? Dat kan aan deze gewoontes liggen

Heb je vaak last van een opgeblazen gevoel? Misschien komt het hierdoor.

Snel eten

Je hebt onderweg naar huis ontzettende honger, dus zodra je thuis bent schrok je je maaltijd in enkele happen naar binnen. Niet slim! Je kauwt hierdoor te weinig, wat een goede vertering in de weg staat. Ook slik je te veel lucht in en volgens onderzoekers van de Dartmouth Medical School krijg je hierdoor dus een opgeblazen gevoel.

Frisdrank

Het is lekker zoet en fris, maar niet zo goed voor je buik. Koolzuurhoudende drankjes stimuleren namelijk de gasvorming in je darmen. Je gaat hierdoor meer boeren en scheetjes laten.

Voorverpakt of bewerkt voedsel

Volgens de onderzoekers van de Dartmouth Medical School kan je buik ook opgeblazen voelen doordat je te veel zout of suiker eet. Probeer deze inname dus onder controle te houden. Eet zo min mogelijk voorverpakt en bewerkt voedsel, want dit zit vaak vol zout en suiker om het op smaak te brengen. Door al je maaltijden zelf te maken, kun je dit voorkomen.

Door goed op je eten te kauwen, kun je dus een opgeblazen gevoel voorkomen. Maar uit onderzoek blijkt ook dat hierdoor minder zou eten en dus kunt afvallen. Libelle’s Elselien nam de proef op de som. In de video vertelt ze of het geholpen heeft:



