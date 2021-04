Opgeblazen gevoel: dit zijn de oorzaken en zó komt je buik weer tot rust

Of het nu door fruit, een driegangendiner of een borrelavondje komt: een opgeblazen gevoel in de buik kan erg vervelend zijn, vooral als het echt pijn doet. Maar maak je geen zorgen, je kunt er makkelijk weer vanaf komen.

Advertentie

Wat is een opgeblazen buik?

Bij een opgeblazen buik heb je last van een verstoring van de spijsvertering of is er een hogere aanwezigheid van gas in het maag- en darmstelsel. Door lucht die je inslikt of vanwege extra gasvorming door bepaalde voedingsmiddelen, zit er soms meer gas in je maag- en darmstelsel aanwezig dan normaal. Dit merk je doordat je buik gaat rommelen, uitzet en hard wordt. Dit wordt ook wel een opgeblazen buik genoemd.

Wat zijn de oorzaken van een opgeblazen gevoel?

Iedereen heeft weleens een opgeblazen gevoel in de buik. Vaak ervaren mensen keer op keer hetzelfde soort vervelende gevoel. De verschijnselen die erbij horen zijn misselijkheid, winderigheid en overmatig boeren laten. Meestal is er geen reden voor paniek. Over het algemeen zijn de oorzaken van een opgeblazen gevoel niets om je zorgen over te maken. Vooral als het wordt geassocieerd met eten, het niet steeds erger wordt en binnen dag of twee weer weggaat.

Een opgeblazen gevoel kan veroorzaakt worden door: