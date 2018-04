Blijvend afvallen? Dan moet je deze dingen opgeven

Afvallen en de kilo’s ook echt kwijt blijven is nog niet zo makkelijk. Veel mensen jojoën en weten niet goed hoe ze gewicht kunnen kwijtraken zonder dat het er binnen no-time weer aan zit.

Maar als je onderstaande dingen NIET doet, is het klaar met het gejojo en zorg je dat het resultaat blijvend is.

1. Jezelf iets verbieden te eten

Iedereen heeft wel een guilty pleasure. Toch is het geen goed idee om jezelf iets te verbieden te eten. Verboden voedsel wordt des te aantrekkelijker en moeilijker te weerstaan. In plaats van iets niet te eten, kun je het beter met mate eten. Let er ook op dat wanneer je het wél eet, je het met aandacht eet. Probeer er net iets meer van te genieten.

2. Krachttraining overslaan

Veel vrouwen slaan graag de krachttraining over, omdat ze bang zijn dat ze er te breed en gespierd uit komen te zien. Krachttraining is echter enorm belangrijk en mag eigenlijk niet ontbreken wanneer je wilt afvallen. Door aan krachttraining te doen, bouw je spiermassa op. Hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer calorieën je verbrandt.

3. Een crashdieet volgen

Je kent de advertenties vast wel. Speciale diëten waarmee je kilo’s in een korte tijd kunt afvallen. Vaak klopt het inderdaad dat je snel veel kunt afvallen. Dat komt omdat je te weinig calorieën binnenkrijgt. Sommige diëten zijn zo gemaakt dat je maar 500 – 1.000 calorieën op een dag binnenkrijgt. Met dit soort diëten verlies je vooral veel vocht en spiermassa. En dat is net wat je níet wilt (lees punt 2).

4. Afvallen voor anderen

Heel veel mensen beginnen met afvallen omdat een ander vindt dat dat eens moet gebeuren. Bijvoorbeeld je partner of een (toch niet zo) goede vriendin. De kans dat het afvallen niet zal lukken, is vrij groot, omdat je het niet voor jezelf doet. Pas wanneer je jezelf weet te motiveren en er zelf echt voor kiest om af te vallen, zal het je lukken.

5. Afslankmiddelen gebruiken

Er zijn erg veel middelen op de markt waarmee je kunt afvallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afslankpillen of afslanksupplementen. Deze middelen zijn vaak vrij te verkrijgen en helemaal niet zo goed voor het lichaam als gedacht. Sommige middelen zijn zelfs schadelijk voor je.

6. Tekort aan slaap

Ook je slaap beïnvloedt je eetgewoonten, omdat het de ‘hongersignalen’ in de war brengt. Zorg ervoor dat je genoeg rust en de tijd neemt om je maaltijd op te eten.

Bron: Mens en gezondheid. Beeld: iStock