Ophef over matrassen met gifstof

De Consumentenbond bracht vrijdagochtend een opmerkelijk bericht naar buiten: door een productiefout bij het Duitse chemieconcern BASF zouden er giftige stoffen in nieuwe matrassen zijn terechtgekomen. Niet veel later trok de Consumentenbond hun waarschuwing weer in, toen duidelijk werd dat de concentratie schadelijke stoffen niet gevaarlijk was.

Maar wat is er nu precies aan de hand? En wat als je net een nieuw matras hebt gekocht?

Gifstof

Door een productiefout bij BASF is een maand lang de gifstof dichloorbenzeen in de schuimvulling voor onder andere matrassen terechtgekomen. Dichloorbenzeen is een gevaarlijke stof. Blootstelling aan grote hoeveelheden kan namelijk irritatie geven aan de huid, ogen en luchtwegen. Ook zou de stof kankerverwekkend zijn. Kortom: een stofje die je absoluut niet in je matras wil hebben.

Ingetrokken waarschuwing

De Consumentenbond bracht daarom vrijdagochtend een waarschuwing naar buiten. Opmerkelijk genoeg trokken ze deze niet veel later weer in. De reden: een persbericht van BASF waarin verklaard wordt dat de stof geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid. Uit nader onderzoek zou namelijk gebleken zijn dat de aangetroffen concentraties dichloorbenzeen in het onderzochte materiaal “laag” zijn, en dus niet direct gevaarlijk.

En wat nu?

BASF benadrukt dat het dichloorbenzeen dat is gebruikt voor PU-schuim, dat het meest wordt gebruikt voor de vulling van matrassen, weer snel vervliegt. Omdat de concentraties ook nog eens laag zijn, zou de stof geen gevaar opleveren voor je gezondheid. Wanneer je de afgelopen weken een nieuw matras hebt gekocht is het volgens de Consumentenbond wel verstandig om deze voor de zekerheid eerst te luchten.

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock