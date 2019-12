Dé oplossing tegen een verstopte neus volgens seksuologen: masturberen

Een verstopte neus is ontzettend irritant. Je kunt er van alles tegen proberen: neusspray, zoutoplossing, stomen. Als dat nou allemaal niet werkt, dan hebben we ook nog wel een oplossing voor je uit een compleet andere hoek: masturberen.

Anne Siemons en Leila Lambrechts van Seksuologen in Spe vertellen aan Viva dat masturberen ervoor zorgt dat je neus weer opengaat en je weer vrij kunt ademen. “Ik doe het zelf ook altijd als ik daar last van heb”, zegt Anne.

Advertentie

Hormonen

Anne legt uit hoe het werkt: “Als we hijgen of kreunen bij een orgasme, komt er extra druk op onze bijholten. Daardoor kan de verstopping als het ware ‘poppen’.” Maar dat is niet het enige voordeel, er komen ook hormonen vrij bij een orgasme die de eventuele pijn bij een verkoudheid verzachten: “Als je klaarkomt, wordt er door je lichaam endorfine aangemaakt. Dat is een natuurlijke pijnstiller. Als je iets onder de leden hebt, zoals een verkoudheid, wordt dat onderdrukt.”

Immuunsysteem

Uit onderzoek van de Wilkes University in Pennsylvania bleek al eerder dat sex goed is voor je immuunsysteem. Het onderzoek toonde aan dat mensen die 1 à 2 keer per week sex hebben een hoger gehalte aan immunoglobine A (IgA) in hun lichaam hebben. Dit is een stof die je beschermt tegen virussen.

Natuurlijk kun je tijdens het masturberen porno kijken. Maar heb je ook weleens van porna gehoord? Seksvlogger Rianne legt uit wat het is en waarom het een aanvulling op je seksleven is.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Viva. Beeld: iStock