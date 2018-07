Dit opmerkelijke trucje zou ervoor zorgen dat je vannacht beter slaapt

Niets zo erg als in bed liggen en de slaap maar niet vatten. Vooral wanneer je je de volgende dag uitgeput voelt. Maar er is een trucje dat ervoor zorgt dat je een stuk sneller in dromenland aankomt.

We waarschuwen maar alvast: het is wel een opmerkelijk trucje, maar onderzoeker Glenn Landry zweert erbij. “Twee uur voordat ik naar bed ga, draag ik een zonnebril. Meestal begin ik om 20:00 uur. Niet omdat mijn toekomst zo helder straalt, maar omdat ik licht probeer te vermijden. Ik probeer mijn biologische klok te vertellen dat dit het einde van de dag is”, verklaart ze tegenover CBC.

Elektronica

En daar zit best wat in, want (kunstmatig) licht zorgt ervoor dat je hersenen ‘aan’ blijven. Om diezelfde reden is het verstandig om alle elektronica, zoals telefoons en tv’s, een paar uur voor het slapen gaan uit te zetten of te vermijden.

Biologische klok

“We hebben 24 uur per dag kunstmatig licht tot onze beschikking”, vervolgt Glenn. “We hebben onze laptops, beantwoorden mailtjes en kijken tot laat op de avond tv. Daardoor krijgen we ’s avonds heel veel licht binnen dat onze biologische klok beïnvloedt.”

Kortom: het is dan wel geen zomer meer, maar die zonnebril kan komende maanden nog goed van pas komen.

Bron: CBC, NCBI. Beeld: iStock