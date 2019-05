We hopen dat deze opmerkelijke zwembroek geen trend wordt

Als vrouw kun je qua badmode eindeloos variëren. Bikini’s, badpakken, hoge taille-broekjes, tanga’s, tankini’s – je kunt mixen en matchen tot je een ons weegt. Wat dat betreft komen mannen er toch een beetje bekaaid vanaf.

Als man kun je kiezen voor een strakke speedo en nog wat variëren met zwembroeklengte en -wijdte, maar dan houdt het wel op. Voor alle mannen die zin hebben het deze zomer over een heel andere boeg te gooien, is er de spijkerspeedo.

Chips eten in de kerk

Que? Nou, de spijkerspeedo is een heel strakke zwembroek van (namaak)spijkerstof. Het opvallende ontwerp is van het Amerikaanse merk Shinesty. Dat het een beetje een malle zwembroek is, weten de ontwerpers zelf ook wel. “Het is alsof je een zak chips eet in de kerk. Iedereen kijkt je vies aan, maar diep van binnen willen ze ook een handje.”

Dit bericht bekijken op Instagram Heard you ladies like a real marksmen. Een bericht gedeeld door Shinesty (@shinestythreads) op 8 Apr 2019 om 5:19 (PDT)

Denk je dat jouw man diep van binnen ook in de branding wil flaneren in deze zwembroek? Ze zijn hier te koop.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock