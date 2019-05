Waarom je moet oppassen met de zonnebrandcrèmes die op Pinterest staan

Verzamelwebsite Pinterest staat vól met recepten voor het maken van je eigen verzorgingsproducten, waaronder zonnebrandcrème. Dit klinkt leuk, maar helaas blijken deze crèmes helemaal niet goed te werken.

Dit blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het Centre for Injury Research and Policy en de universiteit van North Florida.

Twijfels

De wetenschappers vonden het frappant dat steeds meer websites claimen perfecte huismiddeltjes te hebben voor het creëren van je zelfgemaakte zonnebrandcrème. Ze betwijfelden of deze crèmes wel zouden werken tegen de straling van de zon en besloten een onderzoek op poten te zetten.

Zelfgemaakte zonnebrandcrèmes

Om dit te onderzoeken verzamelden ze maar liefst 189 recepten van Pinterest, waarvan allemaal gesteld werd dat ze even goed zouden werken als de crèmes met SPF factor 50 uit de winkel. Een aantal belangrijke ingrediënten waren kokosolie, lavendelolie, frambozenzaadolie en shea boter. En wat bleek? Je raadt het al, deze zonnebrandcrèmes boden totaal geen bescherming tegen de zon.

Gevaarlijk

Hoofdonderzoeker Lara McKenzie benadrukt dan ook dat mensen zich bewust moeten zijn van het feit dat Pinterest bedoeld is voor knutselprojecten en inspiratie. “Niet zozeer als hulpmiddel om zelf gezondheid-gerelateerde dingen te maken.” McKenzie vervolgt: “Zelfgemaakte zonnecrèmes zijn enorm riskant omdat ze niet getest zijn zoals de zonnecrèmes in de winkels. Als je het zelf maakt, weet je niet of het wel veilig is of goed werkt.”

Bron: HLN. Beeld: iStock