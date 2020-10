Kabinet roept gezonde zestigers op om griepprik niet te halen

Roos Schlikker (44) heeft 2 zonen, een man, een vader op leeftijd, vriendinnen en o ja, ook zichzelf om voor te zorgen.

Nu we vanwege corona weer zijn weggejaagd uit de kantoortuinen, lopen velen tegen problemen aan. Was het begin dit jaar nog wel geinig, zoomen met collega’s, eindelijk zien dat de directeur ook maar gewoon in een rommelig rijtjeshuisje woont, lunchen met het gezin en intussen wat werkmails schrijven, inmiddels is de lol eraf. Want misschien waren er in maart nog mensen die de lockdown als mogelijkheid zagen om het een beetje kalmer aan te doen, inmiddels