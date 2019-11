Opvallend: aantal meldingen van besmet voedsel in 3 jaar tijd verdrievoudigd

Het aantal meldingen van besmet voedsel bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in 3 jaar tijd maar liefst verdrievoudigd. Waar de NVWA in 2015 ongeveer 1000 meldingen kreeg van producenten, waren dit er vorig jaar 3200.

Het gaat hierbij om meldingen die fabrikanten zelf doen bij de NVWA als er ziekmakende bacteriën als listeria en salmonella worden aangetroffen in het eten.

Advertentie

Voedselveiligheid verslechterd?

Volgens microbioloog Coen van der Weijden van de NVWA zijn bedrijven ook wettelijk verplicht om hun producten te controleren en een melding te doen als het ‘foute boel’ is. Dat het aantal meldingen toeneemt, komt volgens hem vooral door extra aandacht bij de NVWA en de bedrijven zelf. “Hierdoor is het aantal meldingen en terugroepacties behoorlijk gestegen, maar het wil niet zeggen dat onze voedselveiligheid drastisch is verslechterd”, zegt Van der Weijden.

“Groot deel pech”

Begin oktober kwamen er problemen bij vleeswarenproducent Offerman naar buiten. Drie sterfgevallen als gevolg van de listeriabacterie werden gelinkt aan het bedrijf. Volgens Van der Weijden heeft Offerman ‘voor een groot deel pech gehad’. Het bedrijf hield zich aan controles en metingen. “Maar dat blijft een momentopname. Af en toe glipt er wat tussendoor. En 100 procent voedselveiligheid bestaat niet.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock