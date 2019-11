Opvallend: Nederlanders worden steeds langer én zwaarder

Wij Nederlanders staan al niet bepaald bekend als een klein volk, maar wat blijkt nu? Onze lengte (en omvang) blijft alleen maar toenemen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt namelijk dat we steeds langer én zwaarder worden.

De gemiddelde Nederlandse man is tegenwoordig 1,81 meter, wat bijna 3,8 centimeter langer is dan in 1981. Vrouwen zijn nu gemiddeld 1,67 meter, wat anderhalve centimeter langer is dan in 1981.

Verschil tussen provincies

Opvallend is dat mannen sneller langer worden dan vrouwen. De gemiddelde man is nu bijna 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw. Dit verschil is sinds 1981 met 2,3 centimeter toegenomen. En wat blijkt? De gemiddelde lengte van een Nederlander verschilt ook nog eens per provincie. Zo zijn Limburgers het kleinst, gevolgd door Brabanders. Ze zijn gemiddeld drie centimeter korter dan inwoners van Groningen en Friesland, de langste Nederlanders. Mensen met een migratieachtergrond zijn gemiddeld korter dan mensen met een Nederlandse achtergrond.

Meer lengte, meer gewicht

Helaas heeft onze toenemende lichaamslengte ook een ander gevolg: we worden namelijk ook steeds zwaarder. Vrouwen meer dan mannen: per toegenomen centimeter lichaamslengte is de Nederlandse man 2,3 kilo zwaarder geworden. Voor vrouwen is dat 4,7 kilo per toegenomen centimeter. Bij mannen ligt het gemiddelde gewicht rond de 85 kilo, bij vrouwen rond de 72 kilo. Veel mannen en vrouwen hebben een gewicht rond of net onder het gemiddelde. Aan de bovenkant zijn er echter flinke uitschieters. Gewichten van ruim boven de 100 kg zijn geen zeldzaamheid, vooral bij mannen, maar ook bij vrouwen komt dit voor.

Bron: AD. Beeld: iStock