Deze 2 opvallende bezigheden helpen volgens experts tegen stress

Ben je dol op kleien, tekenen, schilderen of knutselen? En heb je last van stress? Ga dan vooral aan de slag met je hobby. Want met je handen bezig zijn is blijkbaar goed voor je brein én het helpt tegen de stress.

Dit concludeert Psychology Today op basis van boeken van experts. Zo zou knutselen kunnen helpen bij het verminderen van stress. En dat geldt niet alleen voor fröbelen met kleurpapier en lijm.

Schoonmaken tegen stress

Ook schoonmaken kan je gedachten even goed verzetten. Bezig zijn met je handen met een taak waar je niet al te hard bij na hoeft te denken, zorgt simpelweg voor wat ontspanning. Zeker nu we allemaal de hele dag bereikbaar zijn met smartphones, kan een beetje tekenen, poetsen of kleuren ontzettend afleiden van de dagelijkse dingen. Puzzelen is ook een goed idee: je denkt even alleen aan het oplossen van een raadsel. En niet aan wat er nog meer gebeurt in de wereld.

Niet nadenken

Als je ergens mee zit of stress hebt door een deadline, is je gedachten verzetten met een hobby waarbij je je handen gebruikt slim. Juist omdat je iets doet waar je niet bij nadenkt, komen de oplossingen zó in je hoofd. Juist mensen die heel druk zijn of op het werk moeten presteren, nemen vaak een pauze waarbij ze fysiek bezig zijn met iets.

Depressieve gevoelens

Het verbetert ook je humeur: opeens heb je met die puzzel helemaal ‘in het nu geleefd’. Dat missen we in de technische tijd van tegenwoordig nog wel eens. Twijfel vooral niet of je het wel of niet gaat doen. Als je te weinig met je handen bezig bent en te veel stilzit, zo blijkt uit onderzoek, dan kan dat zelfs zorgen voor depressieve gevoelens. Misschien je kleinkinderen eens optrommelen voor een knusse knutselmiddag?

Bron: Psychology Today. Beeld: iStock