Ook deze ongewone symptomen kunnen een teken van brandend maagzuur zijn

We kennen brandend maagzuur als een onprettig gevoel in de slokdarm. Maar wist je dat er ook andere symptomen zijn die onder deze aandoening geschaard kunnen worden?

Het spijsverteringskanaal is cruciaal voor je gezondheid omdat het er voor zorgt dat voedingsstoffen worden opgenomen en gifstoffen worden afgevoerd. Maar wanneer dat verstoord wordt, geeft je lichaam een signaal af. Bijvoorbeeld in de vorm van brandend maagzuur.

Gevolgen brandend maagzuur

Brandend maagzuur kan op de lange termijn vervelende kwaaltjes opleveren. Mensen bij wie de slokdarm jarenlang (chronisch) teveel wordt blootgesteld aan zure reflux, kunnen een ‘Barret slokdarm‘ ontwikkelen, waarbij de slokdarm deels is bekleed met ander weefsel. Dit geeft een licht verhoogde kans op slokdarmkanker. Voelt het alsof je eten niet wil zakken, moet je regelmatig overgeven, ben je in korte tijd meer dan vijf kilo afgevallen zonder aanwijsbare oorzaak of heb je zwarte, dunne ontlasting? Dan is een bezoekje aan de huisarts zeker geen slecht plan.

Maar hoe herken je brandend maagzuur?

Brandende slokdarm en pijn of druk achter je borstbeen

Een droge hoest, met name na het eten

Een zere keel

Een hese stem

Moeite met slikken

Een slecht gebit (gaatjes en tanderosie door maagzuur)

Benauwdheid, vooral ’s nachts

Een brok in je keel

Vaak boeren

Oorzaken en verhelpen