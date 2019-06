Dit kun je doen tegen opvliegers bij warm weer

Heb je door de overgang veel last van opvliegers? Dan kan het voor jou niet zo prettig zijn als de temperaturen oplopen. Gelukkig kun je het iets aangenamer maken voor jezelf, want zo worden je opvliegers iets minder erg.

Door de hormonen die tijdens de overgang door je lichaam gieren, raakt de temperatuur in je lichaam ook een beetje van slag. Je reageert daardoor sneller op temperatuurveranderingen. Is het buiten warmer, dan wordt je lichaam ook warmer en ga je zweten als je lichaam weer af gaat koelen. Niet alleen de buitentemperatuur heeft invloed op de opvliegers, maar ook de drankjes die je lekker op het terras drinkt en de citrusvruchten die bij die drankjes geserveerd worden, kunnen invloed hebben op je opvliegers. Zo maak je dat wat minder erg.

Oestrogeen

In de overgang maak je minder oestrogeen aan. Dit hormoon reguleert onder andere de menstruatie, maar zorgt ook voor een gezonde huid, emotioneel evenwicht en sterke botten. Belangrijk om dat wel aan te vullen, dus. Door veel peulvruchten, soja, noten, knoflook, ui en appel te eten, kun je het op peil houden.

Koffie

Om met warm weer minder last te hebben van opvliegers kun je het beste alcohol, frisdrank en cafeïne laten staan. Als je dat kopje koffie toch nodig hebt, drink er dan maximaal 2 voor 11 uur ’s ochtends. Ga daarna over op bijvoorbeeld thee (wel alleen groene!) of op warme dagen water.

Beddengoed

Heb je ’s avonds in bed vooral last van opvliegers? Kijk dan eens kritisch naar je beddengoed. Een overtrek van katoen kan er al voor zorgen dat je er minder last van krijgt. En kies voor een matras dat niet zoveel warmte vasthoudt. Mocht dat voor jou nog niet de oplossing zijn, dan doet een ventilator in de slaapkamer ook wonderen.

Kleding

Het toverwoord: laagjes. Kies voor luchtige katoenen kleding in laagjes. Zo kun je altijd wat uitdoen als je het warm krijgt. Op echt warme dagen kun je ook een waterverstuiver meenemen zodat je altijd even de verkoeling op kan zoeken.

