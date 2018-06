Ouderen die nog seksueel actief zijn, blijken een beter geheugen hebben

Mannen en vrouwen boven de 50 jaar die nog steeds regelmatig samen het bed in duiken, hebben een beter geheugen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek.

In totaal deden 6016 volwassenen boven de 50 jaar mee aan het onderzoek. Ze kregen vragen over hun gezondheid, emotionele nabijheid en over hun seksleven. Daarna moesten ze een aantal geheugentesten doen. De resultaten van deze zijn gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior.

Frequente sex

Uit dit onderzoek is gebleken dat mensen in seksuele en intieme relaties beter presteerden bij de geheugentests. Dit toont aan dat frequente sex op de korte termijn een positief effect kan hebben op je geheugen.

Beter geheugen

De onderzoekers vonden dus een correlatie tussen de groei van de hippocampus, het geheugen van het zenuwstelsel en sex. Uit een eerder onderzoek van de Universiteit van Canada bleek ook al dat vrouwen met meer seks een beter geheugen hebben. Toch willen de onderzoekers nog meer onderzoek doen om alles zwart op wit te hebben.

Bron: Independent. Beeld: iStock