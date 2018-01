Nieuw onderzoek bewijst: het oudste kind is de slimste thuis

Wist jij vroeger altijd alles beter dan je broertje(s) en zusje(s)? En ben je toevallig ook het oudste kind? Dat dachten we al.

Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat het oudste kind een grotere kans heeft op academisch en intellectueel succes en daarmee slimmer is dan de andere kinderen in het gezin.

Jong geleerd

Dat verschil is al op jonge leeftijd zichtbaar: volgens het onderzoek, dat gepubliceerd werd in een Amerikaans academisch tijdschrift, scoren de oudste kinderen al beter op cognitieve testen tijdens hun peutertijd dan hun jongere broers of zussen op die leeftijd. Verbazingwekkend, vonden de onderzoekers zelf.

Ouders

Hoe kan dit dan? Geef je ouders maar ‘de schuld’. Ouders stimuleren de oudste meer om dingen te leren, lezen en ontdekken. Bij ieder volgend kind neemt dat een beetje af.

En zo gek is dat niet, toch? Bij het eerste kind is alles nog nieuw voor de ouders, waardoor zij beter hun best proberen te doen dan bij volgende kinderen. Bij jongere broertjes en zusjes doen ouders minder moeite, omdat ze ook nog de zorg voor de oudste hebben. Hoe meer kinderen er komen, hoe minder tijd en energie er overblijft om voor te lezen, liedjes te zingen en blokkentorens te bouwen.

Automatische aanpassing

Dat betekent niet dat ouders minder houden van jongere kinderen of minder liefde en zorg geven aan broertjes en zusjes van de oudste, maar ze passen onbewust hun gedrag aan aan de situatie waarin tijd over meerdere kinderen verdeeld moet worden. En dat heeft dus consequenties. “Alle leeractiviteiten die je enthousiast doet met je kind hebben een positief en langdurig effect op hun ontwikkeling”, zegt onderzoeker Jee-Yeon K. Lehmann.

Dankjewel, pap en mam!

