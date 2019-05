Echt waar: het gezondste gewicht blijkt 'overgewicht' te zijn

Afvallen, calorieën tellen en elk lekker hapje afslaan: slank blijven gaat niet voor iedereen vanzelf. Toch is het nog steeds de norm. Maar daar mag volgens Deense onderzoekers verandering in komen. ‘Overgewicht’ is volgens hen het gezondste gewicht.

Dit roepen de onderzoekers niet zomaar. Het is namelijk een onderzoeksresultaat waar lang op gewacht werd. Het nam ruim 4 decennia in beslag om tot dit resultaat te komen.

Overgewicht

Dit langdurige onderzoek volgde meer dan 100.000 volwassen Denen. Gekeken werd hoe gezond zij waren ten opzichte van hun gewicht. En wat bleek? Mensen die een BMI in de categorie ‘overgewicht’ hadden, leefden gemiddeld langer dan mensen die een ‘gezond’ BMI, ondergewicht of obesitas hadden. Een beetje te dik zijn, zou dus beter voor je zijn dan een slank lijf.

Gezondste BMI

Maar wanneer is er sprake van overgewicht? Het Voedingscentrum leert ons dat dit al het geval is wanneer je een BMI hebt tussen de 25 en 30. En met een ‘gezond’ gewicht heb je een BMI tussen de 18,5 en 25. Maar de Denen stellen nu dat de resultaten uitwijzen dat een BMI van 27 gemiddeld het gezondst zou zijn.

‘Maatje meer’

Probeer je dus altijd in een kleinere kledingmaat te passen en heb je dagelijks een gevecht met de weegschaal? Dan kun je vanaf nu zonder zorgen genieten en trots zijn op jouw ‘maatje meer’. Want ongezond, dát is wat extra gewicht volgens dit onderzoek dus helemaal niet. Integendeel.

Bron: Welingelichtekringen