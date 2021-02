Voetproblemen door het wandelen? Zó kun je overtollig eelt verwijderen

Culinaire wandelingen zijn tegenwoordig enorm populair. De wandelingen gaan vaak langs verschillende horecazaken en zo snijdt het mes aan twee kanten. Jij hebt een coronaproof uitje en ondertussen wordt de horeca gesteund.

Ook behoefte aan zo’n snackwandeling? We zochten uit waar ze worden georganiseerd. Er wordt vaak gewerkt met een tijdslot voor verschillende groepen, zodat het niet te druk wordt. Wees er daarom snel bij, want deze populaire wandelingen zijn binnen no time uitverkocht.

Wandelen door Amsterdam

Amsterdammers hebben geluk, want in de stad worden er meerdere culinaire wandelingen georganiseerd. The Walk of Food is een wandeling van zo’n 4 kilometer door Amsterdam-West. Voor € 29,50 krijg je vijf heerlijke kleine gerechten bij vijf verschillende restaurants. Le food Walk gaat daarentegen langs de leukste plekjes in Amsterdam-Oost. Voor € 38,50 krijg je 5 bites en twee drankjes.