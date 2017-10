5 redenen waarom overwinteren in een warm land goed voor je is

Als wij het gure weer buiten zien en ons bedenken dat we nog een hele herfst en winter te gaan hebben, denken we maar aan één ding: we willen naar de zon! En dan het liefst de hele winter… Als vogels overwinteren in een warm land, waarom wij dan niet? 5 redenen om het gewoon te doen.

Als je denkt aan overwinteren in het buitenland, denk je misschien als eerste aan gepensioneerden die 3 maanden naar Benidorm gaan. Dat is inderdaad een van de hotspots en nog gezellig ook. Ben jij nog niet gepensioneerd en wil je het anders aanpakken? Dan kun je ook een paar weken vakantie boeken naar Bali of Thailand. Je hoeft echt niet gelijk 3 maanden weg om deze 5 voordelen van overwinteren in het buitenland mee te kunnen pakken.

Vitamine D-boost

Ben je regelmatig moe, lusteloos en snel verkouden of grieperig? Misschien heb je wel een vitamine D-tekort. Vitamine D is een belangrijke vitamine die onder andere je immuunsysteem versterkt, botontkalking beperkt en je spieren sterk houdt. Het geeft je ook nog eens energie, kortom: vitamine D kun je in de winter heel goed gebruiken. En hoe krijg je die vitamine D nou binnen? Via zonlicht! Goede reden om die zon dus op te zoeken, als hij in Nederland ver te zoeken is… Ontloop de winterdip

Heb je in de donkere maanden snel last van sombere gevoelens? Dat is helemaal niet raar, ook dat kan veroorzaakt worden door een gebrek aan zonlicht. Zoek de zon op en je voelt je waarschijnlijk al snel weer een stuk vrolijker en energieker. Minder stress

Op vakantie gaan, weg uit je vaste omgeving, weg van alle dagelijkse beslommeringen: dat werkt erg goed tegen stress. En een nieuwe omgeving met nieuwe indrukken stimuleert de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Gooi dus alle stress van je af en kom als herboren terug, het liefst pas als het weer wat warmer is in eigen land. En óók geen kerststress

Kijk jij elk jaar weer op tegen het maken van plannen voor de feestdagen? Waar eten we, wat eten we, wie regelt wat en naar welke feestjes moeten we allemaal aflopen? Zorg er dan voor dat je precíes rond de feestdagen niet in het land bent. Scheelt je een hoop stress. En het is juist heel leuk en bijzonder om Kerstmis of Oud en Nieuw klein te vieren, alleen met je eigen partner of gezin in het buitenland. Soepele gewrichten

Voor mensen die bij koud weer snel last hebben van gewrichtspijn is het een uitkomst om juist in de winter de warmte op te zoeken. Reumapatiënten of mensen met artrose kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij wat extra zon op hun lijf. Dit verschilt overigens wel per persoon, sommige mensen hebben juist meer pijn bij warm weer dan bij kou.

