Paar kilo's afvallen? Dankzij déze tandsensor weet je precies wat je binnenkrijgt

Als je graag een paar kilo’s kwijt wilt, dan is het verstandig om bij te houden wat je allemaal op een dag eet en drinkt. Maar echt gemakkelijk is dit natuurlijk niet, want hoe weet je nu hoeveel suiker of vet je precies binnenkrijgt?

Wetenschappers van de Amerikaanse Tufts University School of Engineering hebben hier iets handigs op gevonden. Zij hebben namelijk een tandsensor ontwikkeld die precies bijhoudt hoeveel voedingstoffen er in je mond gaan.

Radiosignalen

Die piepkleine sensor, die je op je tand kunt bevestigen, registreert in real time je consumptie van zout, suiker én alcohol. Met radiosignalen stuurt de sensor de gegevens door naar een app, bijvoorbeeld op je smartphone, waarin precies af te lezen is wat je binnenkrijgt.

Betrouwbaar beeld

Volgens de wetenschappers is de tandsensor een echte gamechanger. Dankzij het technische snufje kunnen mensen voor het eerst een écht betrouwbaar beeld krijgen van hun voedselinname. Maar dat is nog niet alles: men is namelijk ook bezig met het ontwikkelen van een alarmfunctie die aangeeft wanneer je je wekelijkse hoeveelheid taart of chips dreigt te overschrijden.

Bron: Knack.be. Beeld: Tufts University