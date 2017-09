Maandagavond werd een groep wandelaars in Eindhoven aangevallen door een zwerm paardenwespen. Ze werden allemaal meer dan 20 keer gestoken. Daarbij raakten 4 mensen gewond. Hoe gevaarlijk zijn deze paardenwespen eigenlijk?



Een paardenwesp of hoornaar is zo’n 3,5 cm groot. Bij één steek is er voor een volwassene weinig aan de hand. Als je meerdere keren wordt gestoken, kan de pijn en irritatie aan de steekwonden snel toenemen.

Recht in ader

Als je in het gezicht, nek of – erger – recht in een ader wordt gestoken, ga dan naar de huisarts. Een gewone wesp prikt in je huid, maar de angel van een paardenwesp is lang en sterk genoeg om het gif recht in de ader te spuiten. Als het het gif in je aderen komt, wordt het sneller opgenomen in je bloed en kun je bijvoorbeeld sneller duizelig worden.

Eten

Gewone wespen worden aangetrokken door dingen die wij eten en drinken. Paardenwespen eten liever andere insecten en zien we daarom dus minder vaak.

Bron: HvN. Beeld: iStock