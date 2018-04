In één paaseitje zitten net zoveel calorieën als in een appel

Als je je weer eens schuldig voelt als je een paaseitjes naar binnen hebt gemikt: niet doen. Want zo erg zijn ze nou weer niet, voor de lijn.

Er zitten namelijk in de meeste paaseitjes ongeveer 45 calorieën, zoals in een melkchocolade of wit eitje. In de pure variant zitten de minste calorieën, namelijk maar 40. Een melkeitje gevuld met praliné en hazelnoot is goed voor 53 calorieën. Maar als je dan toch bezig bent met je figuur en met calorieën tellen, dan is het misschien wél zo gezellig om te weten dat er in een appel evenveel calorieën zitten, namelijk, óók 45 stuks.

Even naar het bos

En of dat nog niet genoeg is: je hebt ’t er ook zo weer af. Want al na 10 minuten wandelen heb je deze calorieën weggewerkt. Kijk, en dat lukt met zo’n fijne paasdag als vandaag zéker.

Gemiddeld eten we overigens 47 paaseitjes per jaar als Nederlander. Ter vergelijking: elk jaar eet een gemiddelde Nederlander zo’n 10,7 kilo appels. Zeg eventjes voor het gemak dat één appel 100 gram weegt. Dan eten we dus meer dan 100 appels per persoon per jaar. Gezond volkje dat we zijn.

Beeld: iStock