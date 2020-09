Wauw! Zo veel calorieën verbrand je met een potje padel

Dé sportsensatie uit Spanje is overgewaaid naar Nederland: padel. De sport, een combinatie tussen tennis en squash, is niet alleen hartstikke leuk om te doen, je verbrandt er ook een boel calorieën mee.

Dan is sporten ineens een stuk minder vervelend.

In Spanje staat padel op de tweede plek van populairste sporten, na voetbal. Langzamerhand lijkt Nederland ook de smaak te pakken te krijgen. Steeds meer tennisclubs leggen padelbanen aan en op steeds meer plekken kun je ook binnen een potje spelen.

Het spel wordt vaak met vier spelers op een soort klein tennisveld gespeeld. Daarbij worden kleine, zware rackets gebruikt en een zachte tennisbal. Omdat het veld klein is, gaat het spel heel snel. Daarmee is het net een tandje minder intensief dan squash, maar een stuk dynamischer dan tennis.

Concentratie en conditie

Omdat het spel zo snel gaat, ben je behoorlijk intensief bezig. Een potje padel vereist opperste concentratie en voor het rennen, springen, bukken en slaan is een goede conditie een must. En als je die nog niet hebt, is er ook geen man overboord. Die bouw je met een paar potjes padel namelijk met gemak op.

Calorieën

Maar wat levert dat nou op, een uur vliegen over de padelbaan? Is dat nog een beetje goed voor je figuur? Oh, jazeker. Als je een uurtje intensief padelt, verbrand je maar liefst 588 calorieën. Met deze leuke acitiviteit kun je er dus zomaar een hele Big Mac af trainen. Met deze intensiviteit is een potje padel wat de calorieën betreft een betere keuze dan tennis of badminton. Met die sporten verbrand je in een uur namelijk ‘maar’ 493 en 317 calorieën.

Goed voor de billen

Als je nog een beginner bent, is er nog meer goed nieuws: de Spaanse sport is ook nog eens heel goed voor je billen. Door de snelheid van het spel zul je in het begin namelijk nog geregeld een bal missen. Je bent dan continu aan het bukken om het balletje op te rapen. Dat betekent dat je onbewust een heleboel squats doet tijdens een potje padel.

Omdat padel een dynamische en afwisselende sport is, kun je het wel blijven doen. Maar er bestaat ook zoiets als te veel sporten. Diëtiste Wendy legt uit waar de grens ligt.

