Paniekaanval voorkomen? Negeer déze signalen van je lichaam dan niet

Een paniekaanval is geen pretje. Integendeel. Het kan een traumatische ervaring zijn die je liever nooit wil meemaken. Vaak geeft je lichaam je al geruime tijd signalen dat het mis kan gaan. Déze tekenen wil je daarom écht niet negeren.

Een paniekaanval gebeurt namelijk niet zomaar.

Opgebouwde stress

Vaak gaan er allerlei dingen aan een paniekaanval vooraf. In de meeste gevallen overkomt het je niet zomaar, maar is het een uiting van opgebouwde stress, spanning en zorgen in je lichaam. Je lichaam en geest verkeren dan eigenlijk al langere tijd in de fight or flight modus, die ervoor zorgt dat je kunt vluchten voor gevaar. Hierbij worden de hormonen adrenaline and cortisol aangemaakt. Op korte termijn is dit geen probleem. Maar aangezien we nauwelijks in écht direct fysiek gevaar zijn, kan deze modus op de lange termijn meer goed dan kwaad voor je doen.

Hormonen De hormonen adrenaline en cortisol veroorzaken symptomen zoals een verhoogde hartslag en veranderingen in de bloedsuikerspiegel en bloeddruk. “Als deze klachten niet worden uitgeschakeld, kunnen ze na verloop van tijd toenemen en daarna zelfs chronisch worden”, verklaart dokter Richard Firshein aan Hello Giggles. Andere symptomen van opgebouwde stress in je lijf zijn onder andere buikpijn, beven, extreme vermoeidheid, overmatig transpireren en hoofdpijn. Ingrijpen Gelukkig hoeft het niet tot een paniekaanval te komen, en kun je maatregelen nemen om je stresslevels te laten dalen. Neuropsycholoog Sanam Hafeez benadrukt dat genoeg slaap veel goeds kan doen, net als voldoende lichaamsbeweging. Daarnaast kan het helpen om in een dagboek schrijven, te mediteren, of te wandelen. Ook het vermijden van te drukke plekken en zo min mogelijk koffie en alcohol tot je nemen kan helpen om je stress te reduceren. Paniekaanval herkennen Toch kun je een paniekaanval niet altijd voorkomen. Je kunt een paniekaanval herkennen aan de volgende symptomen: koude rillingen, misselijkheid, zweten, trillen of druk op de borst. Overkomt het je? Probeer dan de volgende dingen te onthouden om jezelf te kalmeren: De klachten zijn ongevaarlijk, het zijn gevoelens van angst

Probeer rustig te ademen

Zoek afleiding

Drink water

En vergeet naderhand niet met dierbaren over je paniekaanval te praten. Je hoeft je er niet voor te schamen.

Bron: Hello Giggles. Lentis. Wijzijnmind.