Je bent op je werk en voelt langzaam maar zeker een vervelende hoofdpijn opkomen. Grote kans dat je metéén grijpt naar een strip paracetamol. Want zo slecht kunnen die pilletjes toch niet zijn?



Helaas. Uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), in opdracht van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), blijkt dat ons enthousiaste gebruik wat betreft pijnstillers niét zonder risico is. We schijnen massaal onze eigen kennis en de risico’s van het gebruik van pijnstillers flink te onderschatten.

Voor elke kwaal een pilletje

Wat blijkt? We vinden het lastig om de juiste pijnstiller voor een specifieke kwaal te kiezen. Sommige pijnstillers zijn ongeschikt voor zwangere vrouwen, ouderen of kinderen. Of: je kunt ze maar een aantal dagen achter elkaar slikken.

Veilig of niet?

Pijnstillers zonder recept zijn effectief en veilig, althans, als je op de juiste manier gebruikt. Helaas blijkt het dáár juist vaak mis te gaan.

Uit de volgende conclusies van het onderzoek blijkt wel dat deskundig advies geen overbodige luxe is:

83 procent van de Nederlandrs gebruikt paracetamol, bijna 18 procent zelfs dagelijks. Zo’n 80% leest nooit de bijsluiter.

Meer dan 60 procent vindt het gebruik van paracetamol veilig. Maar: meer dan 50% blijkt een te hoge dosering te slikken, met gezondheidsrisico’s tot gevolg. Oeps.

40 procent gebruikt weleens ibuprofen, waarvan 8 procent zelfs dagelijks (op recept of advies van de huisarts). Dit percentage lijkt misschien laag, maar deze groep loopt bij overdosering wél het risico op een maagzweer of maagbloeding.

Wij drinken voortaan éérst een groot glas water (of gaan naar buiten voor wat frisse lucht), vóórdat we grijpen naar de verlichtende pilletjes.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Medicalfacts.nl. Beeld: iStock